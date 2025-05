Du défi à la réussite !

Partir de rien est un véritable défi et lorsque Chauvet décide de s’implanter en France en direct et sans intermédiaire, cela signifie qu’il y aura tout à faire. Tout, depuis le local à trouver jusqu’à un fonctionnement complet et efficient. Cela demande également un SAV et un support technique solides, efficaces et réactifs. Voyons ensemble le challenge relevé par le service technique de la marque…

C’est en 2018 que Chauvet décide d’installer sa filiale française pour reprendre la main sur la distribution et le service technique. Concrètement, pour l’équipe de quatre personnes au départ, cela signifie s’installer dans des locaux complètement vides, choisir et aménager des bureaux, des équipements, et bien sûr, élaborer une stratégie. Parmi les nombreuses pistes, la mise en place d’un SAV est évidente et en attendant d’être bien installé, les appareils en panne sont renvoyés directement vers la centrale européenne, en Belgique. En quelques années, dont les années Covid qui n’ont pas aidé, l’équipe passe de quatre à dix-sept personnes, avec des bureaux commerciaux, un showroom, un stock et bien sûr, un SAV autonome. Chapeau, belle performance !

Équipe technique

Le trio technique Cédric Beunoit, Nicolas Pommier et Cédric Lina.

C’est Nicolas Pommier qui, seul au départ, assume tous les besoins quotidiens du service technique. Diagnostics, réparations sous et hors garantie, approvisionnement, vente de pièces détachées et bien sûr, le support technique. Il est enfin épaulé par un technicien, puis un deuxième pour aujourd’hui former une équipe de trois techniciens :

Nicolas Pommier : responsable du service technique. Désormais, Nicolas gère le service en répondant aux questions techniques et aux demandes de pièces, s’occupe du stock de pièces détachées et partage son expérience de la maintenance avec ses récents collègues.

Cédric Beunoit : technicien. Cédric effectue les diagnostics et réparations des produits Chauvet Pro et DJ.

Cédric Lina : technicien. Cédric s’occupe essentiellement des produits Chamsys, mais aide également sur les produits Chauvet Pro et DJ.

Le support de l’équipe est assuré par Juliette Masson qui saisit et envoie les devis aux clients et finalise également les commandes de pièces détachées.

Support technique

Un bel exemple de vue éclatée d’une partie des Maverick Storm 4 Profile.

Chauvet a mis en place un réseau national de partenaires pour la distribution de ses produits. Souvent prestataires, loueurs ou encore intégrateurs, ces partenaires assurent également un service technique qui peut répondre aux questions des utilisateurs finaux sur des problèmes de configuration ou même guider un technicien sur une recherche de pannes. Dans le cas où ceux-ci ne pourraient pas répondre, il est toujours possible de contacter le SAV directement :

de préférence par mail à l’adresse : frtech@chauvetlighting.fr

et par téléphone, aux horaires de bureau : 01 78 85 33 59

Un réseau national de stations techniques ?

La liste des revendeurs Chauvet DJ se trouve sur le site de Chauvet, à l’adresse : https://fr.chauvetdj.com/retailers/

Les revendeurs professionnels n’ont pas leur liste mais Chauvet vous indiquera le plus proche de chez vous sur simple demande. La plupart d’entre eux bénéficient d’un service technique à même de réparer les appareils, aussi n’hésitez pas à les contacter pour toute demande. Dans le cas contraire, bien sûr, il faut s’orienter vers le SAV Chauvet.