Le 5 juin à 19 h, le campus 3iS Lyon à Bron a présenté le 3iS Fest, piloté par les étudiants en son, spectacle vivant et audiovisuel. Au programme : sonorisation, régie scénique, captation et diffusion en direct sur Twitch. Plus de 100 étudiants, encadrés par des professionnels, ont assuré la production. (Instagram : @ecole3is_lyon).