Les JPO* by la-bs.com

*Journées Portes Ouvertes à Ris-Orangis (91)

Mardi & mercredi 5 & 6 JUIN 2018 de 10 à 18 heures. Nocturne le 6 juin jusqu’à 21 h 00

LES ATELIERS TECHNIQUES :

La BS propose des d’ateliers techniques/formations afin de répondre aux problématiques les plus récurrentes de nos professions dans les domaines de l’audio, de la lumière, de la vidéo et de la sécurité.

Inscription sur http://jpo.la-bs.com

PROGRAMME DES CONFERENCES :

Les nouvelles normes et technologies HF / SENNHEISER

Limiteurs et nouvelles normes sonores / AUDIOPOLE

La Gradation des LED : principe, problèmes et solutions / RVE

Les Systèmes collaboratifs VIA • La Distribution vidéo sur adresse IP / KRAMER

HDMI (4K, HDR) et HDCP / BLUSTREAM

Présentation des nouvelles technologies pour les VP / OPTOMA

Choisir son écran pour la retouche et la post-production (mat/brillant, 2K ou 4K etc…) / XRITE-BENQ

Streaming et diffusion en live sur internet /BLACKMAGIC DESIGN

Les EPI les plus adaptés pour les Riggers / PETZL

Les différentes patiences, leur installation et leur utilisation / Textyles For The Show

Le DMX512, avec ou sans fil / la-bs.com

Club utilisateurs de la-bs.com / la-bs.com

Les dernières nouveautés et astuces pratiques des marques suivantes :

GLP Stroboscope hybride JDC1, barres X4BAR 20 et 10, lyre LED à couteaux S350, lyre compacte FR1, etc

Chauvet Le nouveau MAVERICK STORM WASH 1 ainsi que le nouveau STRIKE P38

Martin MAC ENCORE PERFORMANCE ET WASH

ASTERA Les plus performants projecteurs LED sur batterie : L’AX1 et L’AX5

RVE La gamme entière LED N PLAY pour utilisation DMX512 en 16 bits ou directement sur gradateur et le tout nouveau projecteur Fresnel pour le marché TV/Studio

INFINITY Les consoles CHIMP100 et CHIMP300 avec leur BANANA Wing, et les toutes nouvelles découpes et Fresnels développées avec Robert Juliat !

KRAMER La nouvelle gamme Via

BLUSTREAM Toutes les solutions pour diffuser un signal HDMI quelles que soient les contraintes

BLACKMAGIC DESIGN Streaming ou diffusion en live de tous vos événements sur internet

QSC La nouvelle référence K.2 ainsi que les deux dernières arrivées : KS112 et KS212C

SENNHEISER Les nouveaux systèmes Evolution G4, XSW Dual et D6000

SHURE : La série Axient Digital et les nouveaux émetteurs de la série

AUDIOPOLE Les nouveaux afficheurs sonores conformes au décret d’août 2017

VOKKERO Le système d’intercom HF avec le meilleur rapport qualité/prix : le Vokkero GUARDIAN+

OPTOMA Nouveau vidéo projecteur Laser Phosphore

PETZL Les tous derniers équipements EPI

BE1ST PRO LIGHTING Une gamme exclusive de 4 Lasers conçus par La BS, avec en particulier un gros modèle équipé de diodes LASER KVANT RGB 3300 mW

Les JPO / site ELS 3G

29, avenue Paul Langevin 91130 Ris-Orangis

Tel : 01.69.45.00.00 – FAX : 01.45.81.67.00

Site Web : www.la-bs.com

e-mails : contact@la-bs.com ou v.vachakone@la-bs.com