LES PUPITRES SONORISÉS ITEC SONT DISTRIBUÉS PAR ECA

ECA, Easy Com Audio, vient d’agrandir son choix de pupitres de conférence avec la marque autrichienne ITEC. Depuis plus de trente ans, ITEC crée et distribue des produits haut de gamme d’une grande longévité et d’une fiabilité appréciée de tous. Les ingénieurs d’ITEC sont des passionnés qui allient savoir-faire, rigueur et ingéniosité. Ils ont choisi non seulement des composants de qualité mais aussi une technologie puissante et novatrice. Les micros sont appariés pour une meilleure intelligibilité. Quant au système de son intégré, il est doté d’un réglage automatique afin d’éviter le larsen. Les pupitres sont garantis trois ans.

Retrouvez tous les produits ECA sur www.easycomaudio.fr et demandez les fiches produits au 04 67 27 27 76 ou sur info@easycomaudio.fr ■