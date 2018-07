Levage mobile

1RE PARTIE

• Bref rappel des textes de loi

• Les sanctions applicables

• Matériels, formations et normes

• Et la France dans tout ça ?

Chaque dossier contiendra également moult détails et astuces par les fabricants eux-mêmes.

Les grappes de son, les totems lumières, les grills suspendus ou encore les accroches de vidéoprojecteurs… la partie levage prend une place de plus en plus importante dans la scénographie, comme dans les entrepôts. Impossible, aujourd’hui, de faire abstraction de l’accroche du matériel et impossible également d’occulter la législation qui en découle. Ce dossier sur le levage nous apparaît comme une évidence et nous avons donc décidé d’y consacrer plusieurs chapitres, étalés dans les prochains numéros de SONO Mag, détaillant les différents ensembles que nous rencontrons systématiquement dans nos métiers :

• Les élévateurs mobiles

• Les scènes mobiles

• Les palans mobiles

Au sein de chacun d’eux, rien de moins que des conseils de mise en place et d’utilisation, un retour direct de celles et ceux qui les conçoivent de A à Z, et bien sûr des méthodes pour les entretenir et les conserver longtemps. Mais tout d’abord, quelques rappels.