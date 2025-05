Space Replicator est un plugin conçu pour simuler des espaces acoustiques réels à l’aide d’un casque. Il permet de reproduire l’acoustique de lieux variés, allant des studios de mixage professionnels aux environnements courants comme une voiture ou une cuisine. Grâce à une technologie de capture et de restitution haute résolution, ce plugin offre un champ stéréo naturel pour des mixages précis et fiables.

Les casques classiques produisent généralement un champ stéréo interne et artificiel. Space Replicator surmonte cette limite en recréant une perception stéréo externe et réaliste. Cette approche est adaptée aux professionnels du son grâce à un niveau de réalisme élevé obtenu par un profil binaural personnalisé et une compensation spécifique à plus de 600 modèles de casques.

Le plugin propose une gamme d’espaces acoustiques virtuels comme les studios de mixage et mastering professionnels, les espaces communs tels qu’une voiture, un club ou un salon, et les appareils grand public, comme des smartphones ou des enceintes Bluetooth.

Les utilisateurs peuvent ajuster leurs mixages dans des environnements représentatifs de leur diffusion finale. Par exemple, un morceau peut être testé dans un club berlinois, sur un système de sonorisation automobile, ou encore sur des équipements grand public.

Espaces virtuels inclus :

– Studios professionnels : LEWITT Studio A et B, Vienna Synchron Stage (Control A et B), White Sea Studio.

– Environnements variés : voiture, club, cuisine, salon, pièce TV.

– Appareils grand public : smartphones, ordinateurs portables, enceintes Bluetooth.

– Casques intra et supra-auriculaires sélectionnés.

– Mode « Transparent » pour une réponse en fréquence équilibrée.

Avec Space Replicator, il devient possible d’évaluer les mixages dans des contextes variés, tout en optimisant la portabilité et la précision du rendu sonore.