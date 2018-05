Voici la parfaite application de contrôle lumière DJ ! Le contrôle de vos appareils lumineux se fait via un ordinateur ou tablette Android ou IOS et permet un show sans aucune programmation. L’interface est simple et intuitive et permet aux débutants de réaliser et d’assurer leurs événements très simplement. Cette interface sera disponible en mai. En attendant, vous pouvez toujours vous entraîner sur le soft Daslight 4, disponible depuis deux ans et qui propose une interface aux mêmes attraits que Light Rider. ■