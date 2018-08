L’ILLUSTRATION SONORE RÉCOMPENSÉE

La seconde édition du Prix RFI Instrumental visant à valoriser le savoir-faire des illustrateurs sonores a récompensé Alexis Pivot (1er prix), Benjamin Grossmann (2e prix) et Jeremy Piccirilli (3e prix), parmi la centaine de candidats parmi laquelle le jury a retenu une dizaine de finalistes, dont quatre candidatures féminines et deux venant d’Arménie et du Canada. Tous étaient invités à monter une vidéo (composée de deux sujets d’actualité, d’une durée d’environ quatre minutes trente) avec les musiques issues de RFI Instrumental venant du monde entier. Le concours laissait également place à la création musicale, chaque candidat sélectionné pouvant composer une musique pour le montage vidéo. ■