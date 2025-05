Le Gigacore 10t-IP est un switch certifié IP65, conçu pour résister aux environnements les plus exigeants, y compris l’eau, la poussière, les températures extrêmes et les chocs. Il offre huit ports Gigabit et deux ports fibre 10Gbps en option. Compatible avec une large gamme de protocoles audiovisuels, tels que NDI, Dante, AVB/Milan, Ravenna/AES67, ST-2110, IPMX et MA-Net, il dispose également d’une alimentation PoE++, permettant l’alimentation de caméras IP PTZ ou de haut-parleurs IP. La configuration et la gestion du réseau s’effectuent via le logiciel Araneo, qui offre une vue complète du système.