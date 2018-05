MALIGHTING

Et c’est reparti pour une nouvelle version de la console la plus en vue en France. La Grand MA 3 fait la part belle aux écrans tactiles avec un nouveau concept, l’écran « letterbox » situé au-dessus des encodeurs et des playbacks. Notons le nouveau design tout en finesse ainsi que les playbacks motorisés rétroéclairés en fonction du type de séquence affecté. Les encodeurs rotatifs nouvelle génération sont doubles, de manière à avoir dix paramètres directement sous la main. Les GrandMA 3 sont évidemment compatibles avec les shows encodés en version 2 et travaillent d’ailleurs nativement en version 2. ■