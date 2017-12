MARANTZ SORT UN AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO À 11.2 CANAUX

Capable de prendre en charge un système complet de son immersif 3D à 7.1.4 canaux, le SR8012 constitue un produit de choix pour les formats immersifs (Dolby Atmos, DTS:X et Auro 3D), avec la promesse d’un son précis et dynamique, grâce à un puissant traitement numérique du signal qui tourne sur pas moins de quatre DSP SHARC. Avec ses 11.2 canaux, le SR8012 utilise des modules d’amplification monolithiques identiques et symétriques afin de fournir 205 W sur chacun de ses onze canaux, ce qui garantit une puissance suffisante pour les charges sonores élevées et une adaptation parfaite des canaux pour un son véritablement intégré. Ceci est rendu possible grâce à une alimentation électrique surdimensionnée conçue pour garantir une puissance en réserve pour les pistes les plus exigeantes. Il possède aussi un transformateur toroïdal blindé sur mesure et des condensateurs à courant élevé également présents pour assurer une parfaite maîtrise des enceintes et du courant de retour. ■