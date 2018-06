MESURE DE L’INTELLIGIBILITÉ, AVEC AP

La mesure de l’intelligibilité est un aspect fondamental dans le respect des législations concernant les systèmes d’annonces de sécurité. Le principe est de déterminer la proportion entre les items sonores diffusés par la source et ceux compris par l’orateur. Audio Precision vient d’ajouter une option à ses analyseurs de la série APx500, basée sur l’algorithme ABC-MRT (Articulation-Band Correlation Modified Rhyme Test), développé par la NTIA, l’administration des télécoms et de l’information des Etats-Unis. L’algorithme permet une automatisation des mesures et conduit à un résultat conforme à plus de 95 % avec les méthodes traditionnelles, longues et complexes. Illustration : les résultats de mesures avec l’algorithme ABC-MRT. ■