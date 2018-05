« Le monde se divise en deux catégories : ceux qui aiment le métal, et les cons. »

C’est avec cette phrase définitive de son auteur Andrew O’Neill que je découvre ce bouquin. N’étant pas passionné de métal j’étais donc catalogué, et curieux de mieux comprendre cet univers que je résumais jusqu’alors à de chevelus saignant des oreilles. Andrew O’Neill est comédien de stand up et guitariste de métal. Son show «History of Heavy Metal» dont ce bouquin est tiré a fait l’unanimité en Grande Bretagne. Il retrace l’histoire de ce mouvement musical que certains érigent en mode de vie. Des célèbres Ozzy Osbourne ou Metallica jusqu’à la scène underground où l’on retrouve le black métal norvégien ou la new wave of british heavy metal, ce récit fou et drôle est habité de fans absolus et de toute la diversité du métal et de ses interprètes, qu’ils soient satanistes ou vegan, junkies ou chrétiens born-again, superstars ou obscurs groupes de bars. Rien à jeter, donc, dans ce bouquin qui propose même une playlist idéale à déguster pendant la lecture. En revanche, ne l’achetez pas pour voir des photos de vos stars préférées, vous seriez déçus.

Metal Story – Andrew O’Neill Éditions Hachette – 16,5 x 24 cm – 305 pages – 19,95 €.