MICRO DE RÉUNION SENNHEISER TEAMCONNECT CEILING 2

Disponible au quatrième trimestre 2018, ce microphone de plafond proposera une qualité audio supérieure pour les conférences audio et vidéo grâce à sa technologie de beamforming adaptative automatique. Le système se focalise automatiquement sur la voix de celui qui s’exprime dans une pièce, où qu’il se situe, afin de rendre les réunions aussi fluides et productives que possible. TeamConnect Ceiling 2 sera interopérable avec le support du Dante, incluant la compatibilité avec Dante Domain Manager (DDM), et Power over Ethernet. ■