MILAN POUR TOUS

Le processeur P1 AVB de L-Acoustics est l’un des premiers produits développés pour être entièrement conforme au protocole Milan (Media-integrated local area network). « La R & D de L-Acoustics a travaillé en lien étroit avec AudioScience, Avid, Biamp, d&b audiotechnik, Luminex et Meyer Sound pour garantir que les produits “parlent le même langage”, » souligne Genio Kronauer, de L-Acoustics. « Il est tout à fait inédit que les plus grands noms de l’audio pro se soient réunis pour en faire une réalité. Ce degré de communication est une énorme victoire pour tous nos clients d’installation et de touring », a-t-il ajouté. La conformité de Milan a également été ajoutée aux contrôleurs amplifiés LA4X et LA12X certifi és L-Acoustics Avnu. ■