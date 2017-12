MIO POUR RANGER LES VINYLES

Si vous remplacez vos CD par des vinyles, jetez un œil au mobilier d’Eric Miomandre. Cet architecte a lancé sa première collection de mobilier range disques vinyles. Le design en chêne et acier laqué découpé au laser a été étudié pour fournir un maximum d’espace de rangement grâce à la faible épaisseur des parois verticales. Côté esthétique, les ouvertures circulaires des montants sont conçues pour mettre en valeur les visuels des pochettes. La collection existe en quatre modèles combinables et quatre dimensions : deux meubles bas et deux colonnes, pouvant contenir de cent-quatre-vingt à neuf-cents pochettes. ■ www.ericmiomandre.fr