Le MoonLite² est un émetteur/récepteur DMX HF CRMX et W-DMX pour un univers, fonctionnant sur batterie. Il offre une interface avec écran graphique, une connectivité Bluetooth pour contrôler les projecteurs via smartphone ou tablette, un testeur DMX, un contrôleur RDM et un port USB-C pour la recharge et l’utilisation sur secteur.