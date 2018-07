MUSIC MOVE : L’ENGAGEMENT DE L’EUROPE EN FAVEUR DE LA MUSIQUE

Dans le cadre de la préfiguration du programme Creative Europe pour la période 2021-2027, la Commission européenne entend proposer un soutien spécifique à la filière musicale. Quatre appels à propositions ont été publiés dans le cadre de l’initiative Music Moves Europe, avec pour objectif de soutenir des projets pilotes innovants, mais aussi de participer à une réflexion sur ce que pourrait être un soutien européen au secteur de la musique dans le prochain programme europe créative. Les quatre appels à proposition concernent la Formation pour les jeunes professionnels de la musique, la Distribution en ligne et hors ligne, l’Etude Music Moves Europe – une stratégie européenne d’export de la musique, et enfin l’Etude sur la faisabilité de la mise en place d’un Observatoire européen de la musique, et analyse des besoins en financements du secteur. Un atelier de préparation pour les personnes souhaitant déposer un dossier devrait être organisé début juillet.