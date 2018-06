Afin de répondre à des besoins de plus en plus poussés dans les domaines d’utilisation des produits Neutrik, le fabricant propose aujourd’hui une gamme entièrement dédiée aux exploitations en extérieur, et par tout temps. Avec les produits de la série TOP, pour True Outdoor Protection, Neutrik garantit une sécurité et une fiabilité accrue dans les liaisons entre les équipements. Etanches à la poussière, aux corps étrangers, aux contacts directs, à la moisissure, à l’eau et même aux rayons du soleil, les connecteurs Ethercon, Powercon True 1 et XLR ayant la dénomination TOP, dont le logo permet de distinguer la gamme, répondent aux normes de protections les plus strictes : IEC 61076-2-103, IEC 60320, UL 1977, UL 498, et même UL50E. Sans conteste une évolution qui fera des heureux ! N’est-ce-pas les Bretons ? .

Neutrik permet également aujourd’hui d’interfacer deux canaux audio en entrée et en sortie dans un réseau Dante le plus simplement possible, mais également compatible AES67. Son alimentation est assurée via le réseau Ethernet (PoE). Le boîtier NA2-IO-DLINE bénéficie d’une fabrication robuste et spécialement conçue pour une utilisation dans des conditions difficiles comme les scènes. Il dispose en effet de connecteurs verrouillables, ainsi qu’une coque de protection en caoutchouc autour du châssis, qui peut être enlevée en cas d’installation fixe. Des options de montage en rack ou d’installation sont également proposées. Une conception fi able et robuste qui pourra vous accompagner partout. ■