Cette lyre spot à LED est très compacte et légère (13,5 kg). Elle affiche également un tarif maîtrisé, mais une forte puissance (plus de 5 600 lm). Côté fonctionnalités : zoom linéaire de 9 à 46°, roue de huit couleurs dichroïques, roue de dix gobos fixes, roue de sept gobos rotatifs, prisme et frost linéaire. Ce projecteur est destiné aux prestations et installations dans de petites salles et clubs.