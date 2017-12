NEXO NXAMP MK2

Voici une mise à jour des processeurs amplificateurs de puissance de la marque, sur le marché depuis dix ans déjà. Sous les références NXAMP4x2 MK2 et NXAMP4x1 MK2, ils sont le résultat d’une étroite collaboration avec les bureaux d’étude de Yamaha, maison mère de Nexo. Ils se présentent désormais au format compact 2U et intègrent un écran tactile couleur. Disponibles en 4 x 1 kW et 4 x 2 kW, ils pèsent respectivement 16 et 16,6 kg. Les convertisseurs travaillent à 32 bits 96 kHz et les processeurs moulinent à 64 bits. Deux ports Ethernet permettent leur intégration au réseau et au logiciel de contrôle NeMo de la marque. Les entrées sont proposées en analogique, AES ou directement en Dante, AES64 ou Ethersound. L’alimentation est universelle, de 100 à 240 V, et le facteur de puissance est contrôlé pour une efficacité maximale. ■