S Group a nommé Alex Maggi comme Directeur Général et Raphaël Goldbach comme Directeur Général Délégué de S Group France. Ces désignations visent à soutenir la stratégie de développement de l’entreprise dans le secteur de la prestation technique pour l’audiovisuel et le spectacle vivant.

Alex Maggi, avec plus de 25 ans d’expérience, a débuté sa carrière à Silence en 1996 avant de devenir freelance dans le domaine du Live et de l’Audiovisuel. Raphaël Goldbach, employé de S Group depuis 2005, a occupé divers postes, notamment préparateur, technicien et responsable d’exploitation, avant d’accéder à ce nouveau rôle.

Ces nominations reflètent une volonté de renforcer la position de S Group sur le marché et de poursuivre son engagement en faveur de l’innovation et de la performance.

Sur la photo : Léon van Empel, Alexandre Coulet, Alex Maggi, Raphaël Goldbach, Yannick Abadie.