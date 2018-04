NUMARK NTX1000 DENON DJ VL12 PRIME

Ce n’est plus un secret pour personne, le disque vinyle est revenu sur les platines et il a l’air bien parti pour y rester. Que ce soit pour une utilisation club ou simplement pour la maison, la galette noire s’offre un retour en grâce et la classique platine tourne-disque également. Dominé par Technics avec la légendaire SL1200MK2 (et ses petites sœurs successives), le marché voit apparaître depuis quelques mois de nouveaux appareils. Novateurs pour certains, ou d’un classicisme redoutable pour d’autres, ils répondent à la demande grandissante d’une nouvelle génération soucieuse de retrouver le toucher physique du disque, que ce soit en utilisation DVS (mix numérique avec des disques timecodés et un ordinateur) ou avec les derniers pressages rares et limités glanés chez un disquaire survivant d’une époque qu’on croyait révolue. Nous avons donc sélectionné deux platines récentes, la Numark NTX1000 et la Denon DJ VL12 Prime, afin d’en faire le tour et de constater s’il s’agit d’une véritable renaissance ou d’un simple effet mode avec son lot de gadgets