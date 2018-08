OPÉRA DE RENNES, LE CHOIX CLEAR-COM

L’opéra de Rennes propose chaque saison une trentaine de soirées ouvertes sur quatre siècles de répertoire, des concerts de musique dite « classique » et de musique du monde et une action culturelle hors les murs à travers des tournées et des concerts dans les quartiers et communes environnantes. Son équipement en systèmes d’intercommunication a évolué cette année. Après plusieurs tests, Clear-Com a été retenue avec la série Freespeak II. La station de base numérique FS2-BASE2 qui permet de gérer jusqu’à vingt-cinq boîtiers a été installée avec quinze boîtiers ceinture FS2-BP19-X4, cinq canaux full duplex. La régie principale a été complétée par un splitter FS2-SPL, une antenne FS2-TCVR19, trois chargeurs AC60 et une interface USB audio vers deux canaux Dante SF-UN1. ■