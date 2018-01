OUVERTURE DE L’AGENCE NOVELTY MONACO

Novelty poursuit son développement !

Afin de pouvoir répondre de façon plus efficace à une demande de plus en plus importante de nos clients sur la principauté de Monaco, Novelty renforce sa présence géographique et ouvre une nouvelle agence. Novelty Monaco va nous permettre de renforcer notre proximité avec notre clientèle monégasque et d’offrir un service de qualité.

L’implantation de cette nouvelle agence qui s’appuie sur l’agence Novelty Azur a pour vocation de devenir un partenaire de référence à disposition de l’événementiel monégasque, avec une expertise et un savoir-faire éprouvés depuis plus de 40 ans.

CONTACT :

NOVELTY MONACO

29 boulevard d’Italie

98000 Monaco

+377 999 078 20 | contact@novelty-monaco.mc

Nathalie BLONDET | +33 6 13 06 02 51 | n.blondet@novelty-monaco.mc

Antonio PETRINI | +33 6 07 93 13 11 | a.petrini@novelty-monaco.mc

Nous souhaitons la bienvenue à l’AGENCE NOVELTY MONACO au sein de la grande famille NOVELTY.