Ecler présente Pulso, une gamme de panneaux muraux tactiles conçus pour une gestion audio intuitive et précise. Déclinée en trois modèles (4’’, 5.5’’ et 10’’), elle combine un design minimaliste et une interface capacitive IPS, idéale pour les systèmes Hub, Vida, Halo, EclerNet et EclerPLEX. Dotés d’un cadre en aluminium robuste et compatibles avec les boîtiers muraux électriques standard EU, ces panneaux peuvent être configurés comme UCP Server dans un projet EclerNet. Ils offrent une solution polyvalente, esthétique et intégrée aux environnements audio professionnels, qu’il s’agisse de salles de réunion, d’espaces culturels ou commerciaux.