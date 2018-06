Les Italiens aiment mettre l’ambiance où qu’ils soient ! Alors quoi de plus naturel qu’une enceinte embarquée dans un sac à dos ? C’est le pari de Partybag qui officie depuis quelques temps déjà, mais en permanente évolution. La série 6 est donc constituée d’un HP de 8’’ et d’un tweeter 1’’ associés à un module d’amplification en classe D de 100 W géré par DSP intégré. Un module de mixage comprenant une entrée jack 6,35 mm en niveau micro/ligne et une entrée RCA stéréo vers mono, intègre également un module Bluetooth et un port USB compatible MP3. Enfin, un connecteur de sortie permet de mettre plusieurs enceintes en cascade, au besoin. Entièrement autonome pour huit à trente-deux heures selon la puissance sollicitée, le sac à dos est également étanche et son design très actuel est décliné en plusieurs coloris. Enfin, Partybag propose également des équipements HF en option afin de se libérer de toute contrainte de câble. De bonnes soirées sur la plage en perspective ! . ■