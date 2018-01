Pioneer DJ lance son starter pack pour DJ

Avec ce sampler dédié aux DJs, créez facilement un nouveau groove en tapant sur les seize grandes touches multicolores d’entrée de pas (pads). Grâce aux couleurs changeantes des touches, vous pouvez garder un œil sur les informations de séquence pour chaque morceau et à tout moment. Commencez à jouer avec le DJS-1000 dès sa sortie de la boîte en utilisant les samples Loopmaster intégrés et ajoutez du style et de l’inspiration à vos sets en utilisant divers effets pour booster facilement vos sessions et changer leur tonalité en direct. Il est possible de sampler des sons en entrée et de les utiliser instantanément comme des morceaux individuels. Vos sons samplés sont automatiquement synchronisés avec la séquence en cours et on peut les jouer en boucle et les intégrer directement dans un remix live. Le DJS1000 se synchronise avec une CDJ ou une XDJ grâce au Pro DJ Link et à la fonction Beat Sync. Le curseur de tempo et le bouton Nudge permettent de mixer à l’oreille, tout comme vous le feriez sur une platine vinyle.

Il ■