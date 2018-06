PIONEER SÉRIE XPRS

Pioneer a fait appel à un matériau traditionnel dans le domaine de la fabrication d’enceintes : le bois et plus précisément le contreplaqué de bouleau de 15 mm d’épaisseur. La finition légèrement texturée et semi mate et la grille en face avant qui nous laisse découvrir en demi-teinte les éléments acoustiques, participent pleinement à la réussite esthétique de cette gamme d’enceinte. De dimensions compactes (520 mm de haut par 320 mm de large et 374 mm de profondeur), la XPRS 10 est équipée d’une large poignée sur sa face supérieure. Cette unique poignée se révèle suffisante pour une manipulation aisée de l’enceinte. La face inférieure reçoit, en plus des éternels pieds antidérapants, le système du double puits pour support d’enceintes de diamètre 35 mm désormais commun. L’angle ainsi obtenu par la deuxième position est de l’ordre de 7° vers l’avant. L’arrière de l’enceinte présente un pan coupé. Il est lui aussi muni de patins antidérapants assurant une bonne stabilité en position de retour de scène.