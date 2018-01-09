PLAYLIST // DJ GETDOWN

10 Jan 2018 |

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janvier 2018 | Playlist Dj & Prod

Un article de

DJ GETDOWN

SONO Mag #437

Playlist

Au lendemain de Noël, après avoir ouvert ses cadeaux et mangé pour dix, on a besoin de faire redescendre l’effervescence des fêtes et de se mettre dans les résolutions de la nouvelle année. Cette playlist va vous aider.

DJ SHADOW « NOBODY SPEAK » (MASS APPEAL) UN MORCEAU DE 2016 QUI REFAIT SURFACE EN 2018, AVEC UN CLIP COMPLÈTEMENT FOU QUI FAIT PARTIR UNE RÉUNION DE L’ONU EN GROS CLASH ENTRE DEUX POLITIQUES ! LA PROD SIGNÉE DJ SHADOW EST ULTRA OLD SCHOOL AVEC UN STYLE BOOM BAP. IL Y A UN PETIT CÔTÉ WESTERN DANS LA GUITARE TRÈS ORIGINALE ET LES RAPPEURS DE RUN THE JEWELS S’EN DONNENT À CŒUR JOIE AVEC UN FLOW QUI RESSEMBLE PRESQUE À DU FREESTYLE (TRADUCTION : IMPROVISATION).

LIL PUMP – « GUCCI GANG » (WARNER) ENCORE UN EXTRA-TERRESTRE DE LA SCÈNE NEW SCHOOL HIP HOP : LIL PUMP, ILLUSTRE INCONNU, ARRIVE AVEC UN MORCEAU INTITULÉ « GUCCI GANG » (VOUS AVEZ COMPRIS LE TITRE). IL RÉPÈTE À PEU PRÈS QUATREVINGT-HUIT FOIS CES MOTS EN DEUX MINUTES, LA MUSIQUE DE FOND EST ULTRA SIMPLE ET ELLE RESTE EN TÊTE. UN HIT NUMÉRO 1 AUX US, ET DANS LE TOP 5 À TRAVERS TOUTE L’EUROPE, VOIRE MÊME LE MONDE. SI VOUS N’AVEZ PAS ENCORE ÉTÉ TOUCHÉ PAR LA VAGUE GUCCI GANG, PROTÉGEZ-VOUS, CA VA TROTTER AU FOND DE VOTRE TÊTE.

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