PLAYLIST // DJ GETDOWN

CASSIUS – « I LOVE YOU SO » (ED BANGER) CASSIUS FAIT PARTIE DE CETTE FRENCH TOUCH QUE L’ON A DÉCOUVERTE EN MÊME TEMPS QUE DAFT PUNK, ADEPTE DU SAMPLE DE CLASSIQUES SOUL-FUNK. DANS LE MORCEAU « I LOVE YOU SO », ON PEUT RECONNAÎTRE UN SAMPLE SOUL DU TUBE DES SEVENTIES « I FEEL A SONG » DE GLADYS KNIGHT. SUPER BIEN TRANSFORMÉ POUR EN FAIRE UN TUBE, PUISQUE CE MORCEAU A FLIRTÉ AVEC LE TOP SINGLE CHARTS À TRAVERS LE MONDE.