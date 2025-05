The Moon Cruise est une installation VR innovante qui emmène les visiteurs dans un voyage immersif sur la lune. La scène du lancement de la fusée, animée par les transducteurs Powersoft Mover et les amplificateurs Quattrocanali et Duecanali, combine les vibrations sonores et les images VR dans une expérience réaliste via le Mover, un transducteur à entraînement direct à basse fréquence adaptable à divers usages. Il permet au public de ressentir le son grâce à la perception haptique en faisant vibrer l’environnement, ce que le corps humain capte et, par conduction osseuse, stimule l’oreille interne, traduisant les vibrations en fréquences perceptibles.