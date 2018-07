PRÉAMPLI POUR MICROS DE MESURE AUDIO PRECISION

Le fabricant américain ajoute à sa gamme un préampli actif (sur alimentation fantôme). Disponible seul ou comme élément du système 376M03, le préampli référencé 426M16 est livré avec des adaptateurs pour capsules prépolarisées 1/2’’ et 1/4’’ au standard IEC 61094-4. Le bruit résiduel, avec capsules AP, se limite à 15,5 dB(A), et la réponse en fréquence court jusqu’à 100 kHz. Les connecteurs sont des classiques XLR et le boîtier en acier inoxydable assure une excellente résistance aux conditions d’usage. ■