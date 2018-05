PRÉSENTATION VARI-LITE VL2600 ET VL800 le 14 Mai 2018

FREEVOX ET VARI-LITE au AAA (Anciennement Showcase).

Freevox et Vari-Lite vous invitent à découvrir la nouvelle génération de projecteurs automatiques VL2600 Spot, Wash et Profile accompagnés du VL800 BeamLine.





Ils vous accueillerons le lundi 14 mai 2018 à 19h00 au AAA (anciennement ShowCase) – Paris pour une présentation découverte des nouvelles machines Vari-Lite suivie d’un cocktail dinatoire.



AAA

Pont Alexandre III, Port des Champs-Élysées – 75008 Paris

Parking : La Tour Maubourg : 43, quai d’Orsay – 75007 Paris

Métro : Invalides ( lignes 8, 13 et RER C ), Champs-Élysées Clémenceau ( lignes 1 et 13 )

Entrée sur inscription préalable.

Inscrivez vous dès maintenant en remplissant le formulaire d’inscription ci-dessous.