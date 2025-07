Les processeurs Mk2 Paradigm permettent de doubler la capacité du système de contrôle architectural tout en réduisant les coûts grâce à un modèle compact sur rail DIN. Adaptés aux installations LED modernes, ils gèrent jusqu’à 2 048 canaux DMX/sACN et 128 stations ou capteurs. Deux versions sont proposées : un modèle pour boîtier (P ACP E) et un modèle DIN (P ACP D) pour une installation simplifiée. En complément, l’alimentation

P SPS D, aussi sur rail DIN, alimente jusqu’à 63 stations. Les processeurs Mk2 Paradigm sont disponibles à la commande dès maintenant, les premières livraisons sont prévues en août. Plus d’infos sur www.etcconnect.com