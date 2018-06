PROJET DE LOI SUR L’AVENIR PROFESSIONNEL

Présenté par la ministre du Travail au conseil des ministres du 27 avril 2018, ce projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » ambitionne de modifier les règles relatives à l’apprentissage, la formation professionnelle et l’assurance chômage. Pour l’apprentissage, cette réforme modifie la limite d’âge pour devenir apprenti à 30 ans, prévoit de meilleures rémunérations ou encore un temps de travail d’un maximum de quarante heures par semaine pour les mineurs… Pour ce qui concerne la formation professionnelle, le CPF ne sera plus alimenté en heures mais en euros, à hauteur de 500 € et 800 € pour les personnes non qualifiées. Enfin, les droits au chômage seront modifiés : l’indemnisation sous conditions des salariés démissionnaires ainsi qu’une allocation forfaitaire pour les indépendants, dans certains cas, sont prévus, une « offre raisonnable d’emploi » définie entre le demandeur d’emploi et Pôle emploi sera créée… A suivre.