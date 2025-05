Le salon de Francfort a longtemps constitué une référence parmi les événements de ce type se déroulant à travers le monde, notamment parce que le Music Messe permettait d’occuper la grande majorité des halls de l’immense centre des expositions de la ville allemande. Aujourd’hui, le ProLight + Sound n’occupe plus que les halls 11 et 12.

On y retrouve, dans l’univers des systèmes de structure et levage, une belle présence de fabricants internationaux et de distributeurs locaux. Les fabricants de luminaires sont encore présents pour certains. Le son a quant à lui une présence très réduite, et quasi exclusivement assurée par des distributeurs allemands.

En termes de lancement de produits, certains fabricants conservent le PLS comme échéance importante, d’autres considèrent que c’est désormais à l’ISE ou au LDI qu’il est plus opportun de dévoiler du matériel. C’est aussi une question de calendrier, le mois d’avril n’étant pas forcément l’échéance jusqu’à laquelle on va patienter pour envisager les investissements de la saison des festivals.

Les écoutes comparatives proposées à l’extérieur restent l’un des intérêts principaux de la partie audio du salon.

Alors, quelle utilité conserve le ProLight + Sound en 2025 ? C’est une question que nous avons posée à l’ensemble des Français avec qui nous avons échangé au fil de notre séjour à Francfort, qu’ils soient exposants ou visiteurs. Et leurs ressentis convergent très nettement. Synthétisons tout cela.

Non, le PLS n’est plus l’événement incontournable où tout professionnel de nos métiers devait se rendre pour découvrir les nouveautés et croiser ses confrères. Oui, la fréquentation a nettement baissé, et les visiteurs du PLS sont majoritairement aujourd’hui originaires d’Allemagne et du Bénélux. Mais alors, quels Français a-t-on croisés au PLS ?

La réponse est, là aussi, unanime : des décideurs. Côté prestataires, une délégation de la plupart des structures majeures était présente. Côté distributeurs, même tendance, nous avons croisé des task forces chez leurs fournisseurs.

Peu de monde présent, mais un visitorat qualifié, une situation qui a permis aux personnes présentes d’engager des échanges d’une qualité qu’elles nous disent n’avoir jamais réussi à installer lors d’autres salons beaucoup plus fréquentés tels que l’ISE. Un ISE auquel tous reprochent spontanément le gigantisme croissant, la foule, la dispersion des thématiques tous azimuts, sans parler des fortes contraintes financières et logistiques imposées par l’organisation.

Et si le ProLight + Sound devenait un moment privilégié, un cocon VIP permettant une parenthèse de choix entre décideurs ? Rendez-vous en 2026 pour voir ce qu’il en sera.