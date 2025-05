Ce PAR LED mono source LED 300 W RVB + blanc chaud est doté d’une calibration Spektra. Son IRC et son R9 s’élèvent à 93, son TLCI à 92. Le flux est de 11 500 lm. Les optiques de focale fixe, 15, 30 ou 60 ° ou autres filtres elliptiques, sont interchangeables. Les modes de contrôle sont manuels, DMX, RDM et CRMX en option. D’indice IP65, il mesure 275 x 416 x 395 mm pour 8 kg. En accessoires, on trouve un cône antihalo et un diffuseur nid d’abeille.