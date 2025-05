Ce projecteur asymétrique ultra compact pour muséographie intègre son alimentation et son driver. Il présente une source LED 60 W disponible en blanc fixe (2 700,3 000, 4 000 ou 5 700 K), blanc variable (2 700 à 6 000 K) ou RVB + blanc chaud. Son flux est de 2 500 à 3 500 lm selon le modèle. Son réflecteur asymétrique est associé à un verre frosté, l’angle de dispersion est de 65 x 100 °. Ils se contrôlent par potentiomètre local, DMX, RDM, CRMX (optionnel), l’assignation et le paramétrage en RDM. Le refroidissement est passif par convection et la finition possible en noir ou blanc ; Ses dimensions sont de 140 x 150 x 110 mm pour 1 kg sur la balance. En accessoires, adaptateurs pour rail trois allumages, volets, filtres optiques, demi-casquette et kit d’encastrement plafond.