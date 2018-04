PROLIGHTS JET SPOT 1

L’ASPECT, LE SYSTÈME D’ACCROCHE, LA MANIPULATION, LE MODE D’EMPLOI

Le Jet Spot 1 est vraiment « mignon comme tout ». Il est tout petit avec une tête qui fait moins de 15 cm de profondeur et une impressionnante grille de ventilation à l’arrière. Le design est une grande réussite, tout en rondeurs, et avec des intentions proprement exprimées. Par contre pas de poignées, mais pour 4,2 kg ce n’est pas un drame ! Pour l’accroche, nous avons bien les embases pour un double quart de tour d’omega, attention à la rotation du point central, ainsi que la réservation pour l’élingue de sécurité. La face de connexion en dit long sur la machine : exclusivement en XLR cinq points, et deux Powercon bien sûr ! Une embase USB profondément insérée dans la carrosserie permet de recevoir (exclusivement) un récepteur DMX en wi-fi . L’afficheur est minuscule et il faut de bons yeux pour lire les caractères lilliputiens qui s’y affichent. La navigation se fait au moyen de cinq boutons qui répondent parfaitement aux sollicitations. Le mode d’emploi est en anglais… ou en italien… dommage !