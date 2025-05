Fondée en 1991, la marque conçoit et fabrique des structures, des scènes, des chapiteaux, des praticables, des crash barrières… Prolyte fait depuis 2019 partie du groupe Area Four Industries, dont les filiales sont implantées dans le monde entier. Le site de production principal est à Roudnice, en République tchèque, là où Frantisek Zykan, toujours patron et propriétaire de l’entreprise, a commencé l’aventure au début des années 1990.

Le monde de la structure est aujourd’hui en pleine évolution. Si le cœur de compétences des fabricants reste dans le domaine de l’industrie traditionnelle, la demande pour des projets toujours plus ambitieux impose aux industriels de se réinventer, d’innover et d’apporter avant tout un service, une solution globale. Nous nous sommes rendus à Roudnice pour échanger avec les équipes dirigeantes de Area4 Prolyte, à commencer par le fondateur.

Frantisek Zykan a tout d’abord été DJ. Nous parlons là d’une autre époque, la fin des années 1980. La Tchécoslovaquie va vivre son lot de chamboulements. Parallèlement à la chute du mur de Berlin, la révolution de velours de novembre 1989 ouvre le pays à une forme de libéralisme économique.

M. Zykan décide alors avec un ami de se lancer en important du matériel de DJ. Lorsque son ami décide de changer de voie, M. Zykan a 22 ans et cherche un domaine dans lequel les compétences industrielles de sa ville de Roudnice pourraient être mises en valeur. Ce sera la fabrication de structures métalliques. Il ne dispose ni de locaux, ni de matériel, ni de compétences techniques, mais le pays est en mutation totale. Inadaptées au capitalisme, les entreprises historiques font faillite. M. Zykan rencontre alors dans une structure d’accompagnement un directeur technico-commercial à qui il expose son projet. La personne lui indique qu’il lui fera un retour dans les 15 jours, mais rien. M. Zykan contacte la structure qui indique avoir licencié la personne. Ni une ni deux, il va sonner à la porte du directeur et lui demande de devenir son chef de production. Proposition acceptée.

Frantisek Zykan : C’est comme cela que tout a commencé. Ce directeur de production m’a appris énormément de choses. Nous avons commencé à produire et à signer les premiers contrats, initialement avec des institutions comme la mairie de Roudnice. Tout se faisait simplement.

J’ai ensuite rencontré l’associé que j’ai depuis pour le marché américain. À chaque fois, je crée avec mes nouveaux partenaires une société à 50/50, de personne à personne. Il en sera de même avec le Royaume-Uni. Et ce principe fonctionne jusque-là. Les sociétés américaines et anglaises étaient alors des bureaux commerciaux, tout était fabriqué à Roudnice et livré ensuite dans le monde.

J’ai assez rapidement eu l’objectif d’également produire en Chine. J’ai trouvé en 2007 un partenaire local, ce qui était incontournable à l’époque, et fondé une nouvelle société. La Chine, précisément Guangzhou, a été notre deuxième site de production. Nous avons aussi en Chine certains fournisseurs, pour le contre-plaqué par exemple.

En 2012, le fonds financier qui était propriétaire de Litec et TomKat cherchait à vendre ces entreprises. Société américaine, TomKat avait deux usines, une au Texas et la seconde au Mexique. Litec fabriquait en Italie, son pays d’origine, et en Slovaquie. J’ai acquis les deux entreprises et restructuré la fabrication en fermant les usines mexicaines et slovaques. L’usine américaine a été déplacée sur la côte est, plus accessible.

Chaque usine fabrique très majoritairement les produits qui sont destinés aux territoires concernés par la marque produite. Les structures fabriquées en Chine le sont pour l’Asie, et celles produites aux États-Unis sont livrées sur le continent américain. C’est d’ailleurs un nouvel atout depuis les positions du président américain sur l’importation.