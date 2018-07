RANE Table de mixage Seventy-Two + contrôleur Twelve

PREMIÈRES IMPRESSIONS

C’est toujours un moment particulier lorsqu’on déballe du matériel haut de gamme et qu’on connaît l’attente autour de la machine. C’était forcément le cas ici, connaissant déjà le modèle rotatif MP2015 Rane et pour lequel j’ai réalisé ma première intervention pour SONO Mag, dans le N°414 d’octobre 2015). Si le déballage de la Seventy-Two ne présente pas de points particuliers, celui du contrôleur Twelve est un peu plus surprenant car identique à celui d’une platine vinyle. On découvre la machine pas à pas, en commençant par le plateau qu’il faut assembler, pour fi nir par le châssis lui-même, ultra robuste et lourd. Bref, du tout bon, on a vraiment l’impression de monter une platine disque comme la VL12 Prime de Denon DJ ou encore la PLX-1000 de Pioneer DJ. Sauf qu’ici, il n’y pas l’ombre d’un bras ou d’une cellule, ni de sorties audio. Le contrôleur Twelve prend impeccablement sa place à côté de la Seventy-Two. Les deux ont été pensés et conçus pour fonctionner ensemble et cela se voit immédiatement. Et rien ne vous empêche d’utiliser le Twelve avec n’importe quelle table de mixage incorporant un port USB, ou de jouer en DVS avec de véritables platines vinyles connectées sur la table Seventy-Two. En fait ce n’est pas un mariage forcé, les deux appareils peuvent avoir une vie autonome et Serato DJ Pro n’est également pas un prérequis pour le Twelve malgré la présence du logo sur les côtés, il peut très bien servir à contrôler un autre logiciel de mix.