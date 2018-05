RCF EVOX JMIX8

PRÉSENTATION

RCF nous propose un ensemble en polypropylène noir. La liaison entre le satellite et le sub utilise un mât standard, c’est un avantage, surtout si le remplacement dans l’urgence s’avère nécessaire. L’utilisation d’un classique K&M sera toujours possible. Un emplacement est réservé à l’arrière du sub afin d’y ranger le module array. Malheureusement, rien n’est prévu pour le mât. Il faudra donc le transporter à part. RCF nous facilite partiellement la tâche en proposant en option une housse type caddie à roulettes. La housse basique est aussi référencée au catalogue. La liaison électrique entre les deux éléments acoustiques est basique, un câble Speakon. La partie supérieure du caisson intègre la console son. Bien encastrés, les potentiomètres ne risquent pas d’être arrachés. Toujours sur le dessus, une poignée facilite le transport et, malgré un volume relativement important, la manipulation reste aisée. Verticalement, on retrouve le module amplificateur dont la forme est commune à l’ensemble des enceintes amplifiées RCF.