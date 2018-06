Les enceintes deux voies à coffret polypropylène ART 310, 312 et 315 passent en version Mk4 – nouveau panneau de connecteurs à l’arrière, nouveau tweeter et nouvelle grille, avec des poignées très pratiques. Les trois modèles possèdent une puissance admissible de 300 W AES. Même traitement « Mk4 » pour le modèle ART 725, équipé d’un boomer de 15’’ à bobine mobile 3,4’’ et d’un tweeter à compression 1,5’’ avec bobine 3’’.

Les systèmes de tournée HDL gagnent trois nouveaux modèles : le HDL 26-A, amélioration du HDL-6A, à double 6’’ avec tweeter à compression de 3’’ et ampli de 2 000 W, s’utilisant avec le caisson HDL 35-AS. Le HDL 28-A, évolution du HDL 10-A, embarque deux boomers de 8’’ à bobine mobile 2,5’’, et son caisson de complément est le HDL 36-AS. Enfin, le caisson HDL 38-AS héberge un boomer de 18’’ et un ampli en Classe D de 3 200 W : il complète le HDL 30-A. Signalons par ailleurs que toutes les enceintes amplifiées RCF profitent désormais de la version 3.2 de RDNet, le protocole de réseau audio RCF, et du traitement FirPHASE, assurant une réponse en phase linéaire. La gamme professionnelle TT (Touring & Theatre) gagne cinq modèles.

La TTL 4-A est une enceinte line source équipée de deux amplis en classe D de 800 W alimentant d’une part deux boomers de 10’’, d’autre part un tweeter à compression de 4’’ (pavillon pivotant de directivité 100 x 25°). La TTP 4-A est sa variante point source, d’un angle de couverture de 100° x 50°. Notons aussi les TT 10-A, TT 08-A II, ainsi que le retour de scène à double 8’’ TT 20-CXA, compatible avec une utilisation comme enceinte traditionnelle.

En installation, les enceintes deux voies passives E-MAX 3112 et 3110 assurent une restitution musicale de qualité. La 3110 héberge un boomer 10’’ (descendant jusqu’à 60 Hz), la 3112 un modèle 12’’ (jusqu’à 55 Hz), le tweeter 1’’ est identique sur les deux modèles, tout comme la directivité de 90° x 70°. Les puissances admissibles respectives sont de 300 et 350 W eff ., avec un circuit de protection électronique sur le tweeter. On compte aussi trois nouvelles colonnes VSA à pilotage du faisceau sonore, les VSA 850 II, 1250 II et 2050 II, ainsi que les enceintes bass-reflex MR 50 et MR 40. ■