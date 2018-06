SORTIE DU CARTON

C’est une petite table, légère (elle fait à peine 4 kg) et robuste qui s’échappe de l’emballage lors de l’ouverture du carton. Elle est belle et semble très solide, sensation due à l’assemblage sans faille et à l’aluminium brossé de la partie inférieure de la table. Excellent choix par ailleurs que cet aluminium brossé car on comprend tout de suite que cette petite machine est conçue pour être touchée et manipulée ardemment et ainsi, grâce à cette partie en métal, les traces de doigts ne se figeront pas ou seront faciles à éliminer. Un très bon point. Le reste de la conception ne déçoit pas et c’est immédiatement confiant que j’ai donc connecté la KUT.

INSTALLATION ET BRANCHEMENT

Une installation très simple puisqu’il s’agit simplement de connecter deux sources, vinyle ou CD, sur les entrées RCA et un amplificateur sur la sortie master ou booth, chacune contrôlée par un potentiomètre dédié. Une fois les branchements effectués, la table Reloop KUT devient donc une interface de choix entre deux platines pour effectuer scratches et passe-passe grâce à son cross-fader innoFADER ultra précis. Celui-ci est extrêmement fluide grâce à sa technologie sans contact qui supprime la piste carbone des curseurs classiques. Ici pas de friction, tout est numérique, le gain en rapidité est exceptionnel. Dans le même ordre d’idée, plus besoin de lutter contre la poussière : l’entretien et le démontage régulier de la plaque n’est plus nécessaire, un simple nettoyage ponctuel suffit amplement. Vous l’aurez compris, le cross-fader étant la pièce centrale ici, un soin tout particulier lui a été apporté. Deux boutons situés sur la gauche de l’appareil permettent de régler la courbe d’attaque (CH) et le degré de fondu (XF) afin d’ajuster la vitesse de coupure suivant les besoins. Dommage que ces boutons soient si petits et durs à tourner en pleine action.