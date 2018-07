RETROUVÉ SUR EBAY GRÂCE AUX AUDITEURS ET AUX RÉSEAUX SOCIAUX

C’est l’histoire d’un Nagra Ares BB qui avait été volé dans un train à une journaliste de France Culture. Les auditeurs s’étaient alors manifestés sur les réseaux sociaux avec le mot-clé #RendezLeNagra pour le retrouver et récupérer les sons qu’il contenait. Quelques jours plus tard, bingo ! La machine se retrouve en vente sur eBay, et après une courte mise en quarantaine dans le service maintenance, le magnéto et son contenu sont sauvés ! ■