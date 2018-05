RICHARD BONA CHOISIT APG POUR LE NUBIA

Chanteur et bassiste de renommée mondiale, Richard Bona s’est notamment distingué avec des récompenses parmi les plus prestigieuses : les Victoires du jazz en 2004, les Grammy Awards en 2005 ou le Grand prix jazz de la Sacem en 2012. Outre ses nombreux projets musicaux, albums et autres tournées internationales, Richard Bona est également un entrepreneur actif qui s’est lancé dans la création de clubs de jazz à travers le monde avec un concept d’excellence dans le confort sonore pour le public comme pour les musiciens accueillis. En 2016, il a donc inauguré un premier club, le « Bonafide » à New York, qui a remporté un succès fulgurant. En parallèle, il négociait un emplacement de rêve intégré au sein de la nouvelle Seine Musicale pour un second club à Paris : Le Nubia. Pour ce restaurant-club ultra haut de gamme, Richard Bona en personne a opté pour un kit de retours mixant des DX12 et DX8 APG. Il a sélectionné les produits APG. Manu Katché a inauguré la scène du Nubia, qui a ouvert ses portes le 15 mars dernier.