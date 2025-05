Bien qu’ayant une image parfois un peu archaïque et rustique, le rigging a beaucoup évolué ces dernières années et est source de nombreuses innovations : sécurisation, facilité de montage, automatisation, créativité, etc. Mais notre secteur est-il prêt à les accueillir ? Ont-elles réellement un impact positif sur le métier ? Jusqu’où peut-on aller ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cet article.

Pour nous épauler dans ce sujet nous avons échangé avec Philippe Coudyser, fondateur de l’entreprise Sonoss et à qui nous avons demandé de nous planter le décor en dressant un état des lieux du métier, du matériel utilisé et des directions dans quelles tout ceci évoluait.

SONO Mag : Quelle est ton analyse actuelle sur les métiers du rigging ?

Philippe Coudyser : Le constat que nous faisons aujourd’hui chez Sonoss est qu’il y a une réelle professionnalisation du milieu du rigging avec un besoin de plus en plus important de compétences pour assurer les divers métiers du milieu. À la fois d’un point de vue de la sécurité et de l’exploitation, nous quittons des méthodes pouvant être qualifiées « d’artisanales » pour une professionnalisation des pratiques, notamment dans l’analyse des charges et la gestion des contrôles des moteurs et autres équipements.

La première problématique rencontrée aujourd’hui dans le rigging en France concerne le respect des dernières normes en vigueur. Ces normes évoluent, les produits doivent alors également changer et de nouvelles solutions doivent arriver sur le marché pour y répondre.

SONO Mag : Mais alors, vers quelle direction aller ?

P. C. : L’objectif de Sonoss est de développer des produits intuitifs, qui facilitent la tâche de l’opérateur tout en communiquant des informations nécessaires au bon déroulement des opérations de rigging, notamment sur la sécurité de l’installation. Ces produits doivent être adaptés à des situations exigeantes et pousser l’innovation encore plus loin.

C’est dans cette direction que nous développons nos produits, ce qui nous permet d’équiper certains des plus beaux événements de notre temps, comme les Jeux de Paris 2024 où plusieurs de nos produits ont été déployés.

Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Quelles sont ces innovations, ces systèmes de motorisation, de levage, de structure, de contrôle, d’interface utilisateur, développés aujourd’hui pour respecter des contraintes communes d’efficacité, de sécurité de et robustesse ?

Structure

La structure, c’est la base même de tout le rigg. Celles en treillis, communément appelées truss, représentent la majorité des structures scéniques actuelles. Peu chères, très résistantes, facilement démontables, elles présentent de nombreux avantages mais comportent également des inconvénients, ce qui ouvre une perspective d’amélioration via l’innovation.

L’un des inconvénients de ce type de structure est son encombrement. Une fois démontée celle-ci occupe beaucoup de place, notamment dans les camions de transports.

La société Prolyte a la solution et propose les truss pliables S52 F et S100 F, constitués de quatre membrures principales et de membrures diagonales. Ils offrent un faible volume de transport tout en gardant une résistance élevée une fois montés. Leur alliage d’aluminium les rend également très légers, 14,6 kg au mètre linéaire pour le S52F. Ils trouvent, sans grande surprise, leur place dans les événements éphémères où l’équipement est régulièrement démonté et déplacé.