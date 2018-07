Rycote Mic Protector Case

Voici une idée dont on se demande bien pourquoi on ne l’a jamais eue soi-même. Une solution pratique, compacte, adaptable et rapide pour ranger les micros au format bâton à l’abri, entre deux utilisations. Et c’est la marque britannique Rycote, dont les suspensions et protections anti-vent pour microphones sont utilisées dans le monde entier, qui nous la propose sous la forme de tubes eux-mêmes réunis par trois dans un cylindre rigide.