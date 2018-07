Salon Algam 2018

L’une des plus importantes nouvelles étant l’arrivée récente de Martin by Harman dans le catalogue de l’entreprise, les shows lumière de la marque constituaient une bonne partie du programme. Pour l’audio, Algam Show 2018 offrait aux visiteurs la possibilité de mettre la main sur les machines, d’écouter et de comparer les systèmes de diffusion, dont les nouveaux systèmes HK Audio Cosmo et Contour vus au dernier ProLight & Sound (cf. SONO Mag N° 440 p. 30), et de parfaire leurs connaissances dans le domaine des technologies HF avec les tutoriels Shure délivrés par Ludovic Sardnal, épaulé par William Zadnik et Carsten Nielsen, ingénieurs développeurs de la célèbre firme américaine fondée en 1925 par Sidney N. Shure. Le salon Algam était aussi l’occasion de mettre l’accent sur quelques produits nouveaux ou récents, que nous vous présentons ici.

ALLEN & HEATH

Les consoles de mixage numériques de la série SQ d’Allen & Heath sont proposées sous deux modèles différents, SQ-5 au format rackable (seize préamplis et dix-sept faders), et SQ-6 (vingt-quatre préamplis et vingt-cinq faders). Au chapitre de leurs nombreuses qualités, elles disposent d’un port pouvant accueillir une carte réseau audio Waves, Dante ou d’un autre format, élargissant ainsi le champ d’application des consoles aux intégrations systèmes, au split numérique façades et retours et à l’enregistrement multipiste.